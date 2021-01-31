مونديال الأندية - الأهلي يحدد موعد عودة هاني للتدريبات الجماعية

الأحد، 31 يناير 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - محمد هاني

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موعد عودة محمد هاني لاعب فريقه إلى التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الدحيل.

وصرح عبد الحفيظ قائلا: "هاني سيتواجد في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء".

وكان الجهاز الطبي للنادي الأهلي قد أكد تحسن حالة اللاعب الذي ينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز في الدوري.

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واستكمل هاني برنامجه التأهيلي يوم السبت على هامش المران الجماعي.

ويعقد بيتسو موسيماني مدرب الفريق محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه قبل خوض المران، يعرض خلالها لقطات وملخصات متنوعة لفريق الدحيل وشرح نقاط القوة والضعف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية، في مشاركته السادسة تاريخيا بالمسابقة التي سبق له خلالها تحقيق المركز الثالث.

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