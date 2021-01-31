مونديال الأندية - عبد الحفيظ: نعرف قوة الدحيل جيدا.. وشخصية الأهلي حاضرة دائما

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه يعرف جيدا قوة منافسه الدحيل في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى امتلاك فريقه لدوافع كبيرة لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة جدا. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح عبد الحفيظ قائلا: "نقدر قوة الدحيل جيدا خاصة مع امتلاكه لعناصر مميزة في كل صفوفه".

وواصل "الدحيل فريق قوي وبالطبع ستكون مباراة صعبة للفريقين، لكننا نثق في قدرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل "لاعبو الأهلي يمتلكون دوافعا كبيرة من أجل تقديم عرض قوي، وتحقيق نتيجة جيدة جدا ضد الدحيل في بداية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع "شخصية الأهلي تبقى حاضرة دائما وبقوة في مثل هذه المناسبات الصعبة والمهمة بل والتاريخية أيضا".

وأتم "الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حرص طوال الفترة الماضية على دراسة المنافس، وعقد العديد من الجلسات التحضيرية الخاصة بالمباراة، والجميع سيكون على قلب رجل واحد لتحقيق الفوز واستكمال مشوار كأس العالم للأندية بنجاح".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية يوم الخميس.