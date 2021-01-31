المهمة الأولى.. تقرير تركي: مصطفى محمد يشارك ضد حامل اللقب يوم الثلاثاء

الأحد، 31 يناير 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

لن يصبر فاتح تريم مدرب جالاتا سراي على مصطفى محمد، سيدفع به مباشرة بمجرد وصوله تركيا، وفقا لما ذكرته صحيفة Fanatik (متعصب) التركية.

وكتبت الصحيفة أنه متوقع مشاركة مصطفى محمد، المنضم حديثا لجالاتا سراي على سبيل الإعارة من الزمالك، ضد إسطنبول باشاكشهير يوم الثلاثاء على ملعب تورك تيليكوم.

وأشارت إلى أنه سيدخل قائمة المباراة، والأرجح أنه قد يشارك في الشوط الثاني ضد حامل لقب الدوري.

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ونوهت إلى الجاهزية البدنية للمهاجم المصري البالغ عمره 23 عاما، والذي شارك منذ أسبوع مع الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز.

وذكرت تقارير تركية أخرى أن وصول مصطفى لإسطنبول سيتأخر إلى يوم الإثنين بسبب إجراءات.

ويستعد جالاتا سراي لمواجهتين قويتين خلال الأسبوع المقبل، الأولى ضد باشاكشهير، والثانية أمام فنربخشة متصدر ترتيب الدوري.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن فنربخشة.

وانضم مصطفى، مهاجم منتخب مصر الأول والمنتخب الأولمبي، إلى فريق الأسود معارا لمدة موسم ونصف.

ودفع جالاتا سراي مليوني دولار للزمالك لإتمام الصفقة.

جالاتاسراي مصطفى محمد
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