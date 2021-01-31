إغماء حارس سان جيرمان المعار خلال مباراة ونقله إلى العناية المركزة

أثار جاريسون إنوسنت حارس مرمى كان الفرنسي، الهلع أثناء مباراة أمام شامبلي، بدوري القسم الثاني الفرنسي.

وسقط إنوسنت مغشيا عليه خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ونُقل إنوسنت على الفور إلى المستشفى، وأعلن نادي كان في بيان أن حالته مستقرة، لكنه سيقضي الليلة في العناية المركزة.

🏥 @Gari_Inno est conscient, pris en charge par le SAMU après l’incident de fin de match. On vous donne des nouvelles rapidement 🙏 #SMCaen #TeamSMC #FCCOSMC pic.twitter.com/4edDsD0fhh — Stade Malherbe Caen🇬🇬 (@SMCaen) January 30, 2021

وذكرت صحيفة Ouest-France أن إنوسنت عانى من عدم انتظام في ضربات القلب.

إنوسنت (20 عاما) يلعب معارا من باريس سان جيرمان إلى كان منذ مطلع الموسم، وتواجد إنوسنت على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان في عدة مباريات بالموسم الماضي، أهمها أمام لايبزج بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، دون أن تسنح له فرصة المشاركة.

وكان ظهور إنوسنت أمام شامبلي مساء السبت، هو الثالث له في دوري القسم الثاني الفرنسي هذا الموسم رفقة كان.