لإنهاء كابوس 2020.. رحمن بابا يغادر تشيلسي صوب باوك

أعلن نادي باوك اليوناني عن التعاقد مع عبد الرحمن بابا قادما من تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر باوك أنه ضم بابا رحمن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وأنه سيرتدي القميص رقم 21.

ويحاول بابا رحمن إحياء مسيرته بعد أن اكتفى طوال الدور الأول بالتدرب مع الفريق الرديف لـ تشيلسي أملا في استعادة لياقته الكاملة بعد إصابة الركبة التي ألمت به أثناء إعارته إلى ريال مايوركا الموسم الماضي.

رحمن بابا (26 عاما) انضم إلى تشيلسي في صيف 2015 قادما من أوجسبورج الألماني، لكنه لم يخض مع البلوز إلا 23 مباراة على مدار أكثر من 5 أعوام قضى أغلبها في إعارات لأندية أخرى.

ولعب الظهير الأيسر الغاني معارا إلى شالكه مرتين، ثم إلى ريمس الفرنسي ومايوركا الإسباني، وأخيرا إلى باوك.

ويمتلك رحمن بابا 30 مباراة دولية بقميص منتخب غانا وكان عنصرا أساسيا في الفريق الذي حل ثانيا في كأس الأمم الإفريقية 2015، كما شارك في نسخة 2017 و2019.

ولعب رحمن بابا مباراتين دوليتين كاملتين أمام السودان في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الماضي ضمن تصفيات أمم إفريقيا، كانا ظهوره الرسمي الوحيد طوال عام 2020.

ويعتبر رحمن بابا ثالث صفقة شتوية لـ باوك بعد المصري عمرو وردة، والتشيكي مايكل كرمينيك.

ويحتل باوك المركز الرابع في الدوري اليوناني برصيد 36 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أولمبياكوس المتصدر.