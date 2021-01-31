كلوب بروج يستعير تشونج من يونايتد.. ويستعيد المغربي درار

الأحد، 31 يناير 2021 - 01:53

كتب : FilGoal

نبيل درار - تشونج - كلوب بروج

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي عن التعاقد مع الثنائي تايث تشونج، ونبيل درار.

تاهيث تشونج

النادي : فيردر بريمن

نبيل درار

النادي : فنرباهتشة

كلوب بروج
مانشستر يونايتد

وينضم تشونج من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولعب تشونج معارا إلى فيردر بريمن في النصف الأول من الموسم الحالي، قبل أن يقطع الشياطين الحمر إعارته ويُعيرونه مباشرةً إلى كلوب بروج.

تشونج (21 عاما) خاض 15 مباراة مع فيردر بريمن بواقع 499 دقيقة فقط، سجّل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين.

الجناح الهولندي الذي تنحدر عائلته من كوراساو، تكوّن في فينورد روتردام ثم انضم إلى ناشئي مانشستر يونايتد الذي خاض مع فريقه الأول 16 مباراة صنع خلالها هدفين.

وبالتزامن، انضم المغربي درار إلى كلوب بروج قادما من فنربخشة التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولعب درار في فنربخشة منذ انضمامه إليه قادما من موناكو في صيف 2017، وخاض معه 89 مباراة سجّل خلالها 8 أهداف وصنع 12.

الظهير الأيمن المغربي انتقل رفقة عائلته للإقامة في بلجيكا بسن صغيرة، وارتدى قميص كلوب بروج بالفعل بين 2008 و2012 وخاض معه 153 مباراة مسجلا 19 هدفا وصانعا 45 هدفا.

ويمتلك درار 36 مباراة دولية بقميص المغرب، وشارك معه في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2017 و2019.

وكان كلوب بروج قد ضم في سوق الانتقالات الشتوية: الهولندي باس دوست من أينتراخت فرانكفورت، ومواطنه ستيفانو دنسفيل من بولونيا.

ويحتل كلوب بروج المركز الأول في الدوري البلجيكي برصيد 54 نقطة بعد 25 جولة، بفارق 7 نقاط عن رويال أنتويرب مع خوضه مباراة أقل.

كلوب بروج مانشستر يونايتد
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