ريال سوسيداد يخطف نقطة قاتلة من فياريال في الـ +93

الأحد، 31 يناير 2021 - 01:24

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - فياريال - سوسيداد

تعادل فياريال أمام ضيفه ريال سوسيداد بهدف لكل طرف في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

فياريال تقدّم مبكرا عن طريق داني باريخو، قبل أن يخطف أليكساندر إيزاك نقطة قاتلة لـ ريال سوسيداد في اللحظات الأخيرة.

ليرفع فياريال رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن برشلونة الرابع الذي خاض مباراتين أقل.

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فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس وواصل التشبث بالمركز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

ليكون ذلك التعادل هو العاشر لـ ريال سوسيداد في آخر 17 مباراة بمختلف البطولات.

كما تواصل غياب الانتصارات عن ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بعام 2021، في مقابل غياب الهزائم عن فياريال في 2021.

وبات فياريال هو أكثر فرق الدوري الإسباني تحقيقا للتعادلات هذا الموسم بواقع 11 مرة.

لكن الغواصات الصفراء حافظت أيضا على سجلها خاليا من الهزائم في 11 مباراة خاضتها على ملعبها هذا الموسم بالدوري.

وشهدت المباراة مشاركة أسيير إيارامندي قائد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني لأول مرة هذا الموسم، بعد أن خاض مباراتين سابقتين في كأس الملك.

الظهور هو الأول لـ إيارامندي في الدوري منذ دربي الباسك أمام أتليتك بلباو يوم 30 سبتمبر 2019، ومن وقتها ابتعد عن الملاعب بسبب الإصابة.

وافتتح فياريال التسجيل في الدقيقة الثالثة بواسطة باريخو الذي هز شباك الضيوف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ليسجل باريخو أسرع هدف في مسيرته بالدوري الإسباني، والهدف رقم 100 في المواجهات الرسمية بين فياريال وريال سوسيداد تاريخيًا.

ومثلما كان التقدُم مبكرا للغاية، فالتعادل كان متأخرا جدا.

السويدي إيزاك أدرك التعادل لـ ريال سوسيداد بعد ارتباك داخل منطقة جزاء، ليخطف نقطة ثمينة من مدينة السيراميك.

ريال سوسيداد فياريال في إسبانيا الدوري الإسباني
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