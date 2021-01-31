مونديال اليد - باروندو: أُصبت بالإحباط بعد لقاء الدنمارك.. ولاعبو المنتخب: شعرنا بالحزن بعد مباريات نصف النهائي

كشف روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد عن رد فعله بعد الخسارة ضد الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم.

وخسرت مصر من الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد اللجوء للرميات الجزائية عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بنتيجة 35-35

وقال باروندو لقناة "أون تايم سبورتس": "أُصبت بالإحبا بسبب الخسارة من الدنمارك. الفوز كان قريبا لكننا لم نكن محظوظين".

وتابع "مصر نجحت في تنظيم البطولة رغم صعوبة الأمر بسبب فيروس كورونا وكل شيء تم تنفيذه على أكمل وجه".

من جانبه تحدث أحمد الأحمر قائد المنتخب، وقال: "أشعر بالحزن لإهدار فرصتين ورمية جزائية لكني أشعر بحزن أكبر لأننا لم نحقق ما كنا نحلم به".

وأضاف "اقتربنا من تحقيق الفوز رغم أننا تأخرنا في النتيجة في بداية المباراة. لكننا خرجنا من البطولة بشكل مشرف. كان لدينا هدفا نرغب في تحقيقه ومباريات نصف النهائي أظهرت للجميع قوة ما قدمناه".

وشدد "إذا كانت القرارات التحكيمية دقيقة ضد السويد كنا سنصل لنصف النهائي".

أما محمد سند جناح المنتخب، فقال: "شعرنا أننا تأهلنا لنصف النهائي لكن واجهنا سوء حظ وكنا نتمنى الاستمرار في البطولة".

وواصل "سنبدأ العمل في الفترة المقبلة على تطوير ما ينقصنا لكي نحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو المقبلة التي ستُلعب خلال 6 أشهر".

وشدد "عرفنا ما هي قدراتنا والمستوى الذي يُمكننا أن نُنافس به".

فيما قال محمد ممودح هاشم لاعب الدائرة في المنتخب: "بعد أن شاهدنا مباريات نصف النهائي شعرنا بالحزن أكثر".

واستمر "خسرنا ضد السويد بفارق هدف والتحكيم كان به بعض الأخطاء وتعادلنا مع الدنمارك".

فيما قال محمد عصام الطيار حارس المنتخب: "نشعر بالسعادة لأن الجماهير بدأت في متابعة كرة اليد".

وأكمل "ردود الفعل بعد مباراة الدنمارك جعلتنا نشعر بالفخر".

بينما قال كريم هنداوي حارس المنتخب: "لم يكن أي مخرج سينمائي ليخرج مباراة الدنمارك بهذا السيناريو".

وأتم "المباراة كان بين أيدينا رغم جميع الجماهير لم تكن تتوقع هذا الأمر قبل بدايتها لكن كان لدينا إيمان في قدرتنا على تحقيق الفوز".

وحققت مصر المركز السابع في بطولة العالم بعدما حققت المركز الثامن في بطولة العالم عام 2019.