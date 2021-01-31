لوكاكو ينفث غضبه في وجه كتيبة إنزاجي.. إنتر يواصل مطاردة ميلان

الأحد، 31 يناير 2021 - 00:54

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

فاز إنتر ميلان على ضيفه بينيفينتو بأربعة أهداف دون رد في ملعب جوزيبي مياتزا، بالجولة 20 من الدوري الإيطالي.

إنتر احتاج إلى 7 دقائق لتغيير النتيجة، بعد أن سجل ريكاردو إمبورتا بالخطأ في مرمى فريقه.

ثم أضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 57.

أخبار متعلقة
النهائي الأسوأ في التاريخ والنهاية الأكثر جنونا.. بالميراس بطلا لـ كوبا ليبرتادوريس أستون فيلا يقهر ساوثامبتون ويشعل الدوري الإنجليزي التعادل يحكم قمة أرسنال ويونايتد في مباراة الفرص المجنونة بثنائية في سامبدوريا.. يوفنتوس يضيق الخناق على ميلان

ثم أضاف روميلو لوكاكو هدف إنتر الثالث في الدقيقة 67 مستفيدا من خطأ قاتل لـ لورنزو مونتيبو حارس مرمى بينيفينتو.

قبل أن يختتم لوكاكو الأهداف بنفسه في الدقيقة 79 بعد تمريرة أليكسيس سانشيز.

ليصل لوكاكو إلى 150 هدفا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى قبل أن يكمل 28 عاما.

ورفع إنتر رصيده بهذا الانتصار إلى 44 نقطة في المركز الثاني، وواصل مطاردة ميلان المتصدر بـ 46 نقطة.

بينما تجمّد رصيد بينيفينتو الذي يقوده فيليبو إنزاجي، عند 22 نقطة في المركز 12، بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب مراكز الهبوط.

وجاءت ثنائية لوكاكو بعد أيام من نقاشه الحامي مع زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيكلّفه الغياب عن نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.

إنتر ميلان بينيفينتو في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب بروج يستعير تشونج من يونايتد.. ويستعيد المغربي درار 11 دقيقة | أوروبا
ريال سوسيداد يخطف نقطة قاتلة من فياريال في الـ +93 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مونديال اليد - باروندو: أُصبت بالإحباط بعد لقاء الدنمارك.. ولاعبو المنتخب: شعرنا بالحزن بعد مباريات نصف النهائي 55 دقيقة | مصر 2021
لوكاكو ينفث غضبه في وجه كتيبة إنزاجي.. إنتر يواصل مطاردة ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
مدرب الإسماعيلي: الفريق قدم في مباراة بيراميدز أفضل أداء له منذ فترة طويلة ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إعارة أوناجم للوداد ساعة | ميركاتو
الزمالك: نجحنا في تعويض مصطفى محمد بالتعاقد مع حمدي والجزيري ساعة | الدوري المصري
أستون فيلا يقهر ساوثامبتون ويشعل الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك