لوكاكو ينفث غضبه في وجه كتيبة إنزاجي.. إنتر يواصل مطاردة ميلان

فاز إنتر ميلان على ضيفه بينيفينتو بأربعة أهداف دون رد في ملعب جوزيبي مياتزا، بالجولة 20 من الدوري الإيطالي.

إنتر احتاج إلى 7 دقائق لتغيير النتيجة، بعد أن سجل ريكاردو إمبورتا بالخطأ في مرمى فريقه.

ثم أضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 57.

ثم أضاف روميلو لوكاكو هدف إنتر الثالث في الدقيقة 67 مستفيدا من خطأ قاتل لـ لورنزو مونتيبو حارس مرمى بينيفينتو.

قبل أن يختتم لوكاكو الأهداف بنفسه في الدقيقة 79 بعد تمريرة أليكسيس سانشيز.

ليصل لوكاكو إلى 150 هدفا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى قبل أن يكمل 28 عاما.

ورفع إنتر رصيده بهذا الانتصار إلى 44 نقطة في المركز الثاني، وواصل مطاردة ميلان المتصدر بـ 46 نقطة.

بينما تجمّد رصيد بينيفينتو الذي يقوده فيليبو إنزاجي، عند 22 نقطة في المركز 12، بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب مراكز الهبوط.

وجاءت ثنائية لوكاكو بعد أيام من نقاشه الحامي مع زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيكلّفه الغياب عن نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.