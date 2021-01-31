مدرب الإسماعيلي: الفريق قدم في مباراة بيراميدز أفضل أداء له منذ فترة طويلة

يرى عطية صابر المدرب المساعد في الجهاز الفني للإسماعيلي أن فريقه قدم أداء جيد خلال مباراة بيراميدز.

وتعادل بيراميدز سلبيا مع الإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري.

وقال عطية صابر عقب المباراة: "الفريق قدم أفضل أداء له منذ فترة طويلة خلال مباراة بيراميدز ولكن غاب عنا التوفيق".

وأضاف "الفريق سيكون أفضل في المباريات المقبلة بعد انضمام الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي مؤخرا".

وأكمل "الفريق به الكثير من اللاعبين الشباب خاصة في الدفاع، وانضمام أصحاب الخبرات سيؤدي إلى تقديم مستوى أفضل".

وأتم تصريحاته "نتائج تحسن الأداء وعلاج الأخطاء سيظهر في المباريات المقبلة".