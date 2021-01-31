الزمالك: نجحنا في تعويض مصطفى محمد بالتعاقد مع حمدي والجزيري

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن الفريق الأبيض نجح في ضم صفقتين قبل انتهاء فترة القيد لتعويض رحيل مصطفى محمد عن الفريق بعد إعارته لجالاتا سراي التركي.

وضم الزمالك مروان حمدي مهاجم مصر للمقاصة وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سالم عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نجحنا في ضم صفقتين قبل انتهاء القيد تعويضا عن رحيل مصطفى محمد والصفقات تمت في نفس يوم رحيله"

وأضاف "مروان حمدي مهاجم على أعلى مستوى وينافس على لقب هداف الدوري بعدما سجل 4 أهداف ولم يحصل على أي بطاقة صفراء".

وأكد "التعاقد تم معه لمدة 4 سنوات".

وعن التعاقد مع مهاجم المقاولون العرب، قال: "سيف الدين الجزيري انضم للزمالك إعارة حتى نهاية الموسم، إذا وافق المقاولون على بيعه لنا بعد نهاية الإعارة سينضم للفريق لمدة موسمين".

وتابع "تمت إعارة محمد أوناجم للوداد حتى نهاية الموسم لكن يُسمح لنا قيد سيف الدين الجزيري".

واستمر"أحمد نادر السيد وقع للفريق لمدة 3 سنوات وترك القيمة المالية للنادي وتم قيده إفريقيا".

وواصل"تم التوقيع مع سيد عطية حارس فريق 2001 لمدة 5 سنوات وتم قيده إفريقيا أيضا".

وأتم "الزمالك قدر أيمن حفني وجايمي باتشيكو سيضع له برنامجا استثنائيا ليكون إضافة لنا. الكرة الآن في ملعبه حتى لا يكون ضيف شرف في الفريق".