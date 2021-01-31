نائب رئيس الزمالك: نعمل على صفقتي الجزيري ومروان حمدي منذ فترة طويلة

الأحد، 31 يناير 2021 - 00:39

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - مروان حمدي

كشف المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك عن كواليس التعاقد مع الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

مروان حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال هشام إبراهيم عبر قناة الزمالك: "نعمل على صفقتي مروان حمدي وسيف الجزيري منذ فترة طويلة".

وأضاف "اعتدنا على عدم الحديث إلا بعد إتمام الصفقات".

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وأكمل "الجزيري ومروان حمدي من أفضل لاعبي الدوري المصري ويمثلان إضافة للزمالك رفقة باقي اللاعبين في الفريق".

وأتم تصريحاته "هذا الثنائي رفقة باقي لاعبي الفريق سيقودون الزمالك للفوز بالبطولات والألقاب".

وتعاقد الزمالك مع مروان حمدي مهاجم مصر للمقاصة.

بالإضافة إلى المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري قادما من المقاولون العرب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بنية الشراء.

الزمالك مروان حمدي سيف الجزيري
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