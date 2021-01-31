رئيس الزمالك: نحاول إرضاء الجماهير.. وكنا نحارب الزمن لضم الجزيري ومروان حمدي

الأحد، 31 يناير 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

أشرف قاسم وعماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك

شدد المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك على أن شغله الشاغل هو إرضاء جماهير القلعة البيضاء.

وقال عماد عبد العزيز عقب الإعلان عن ضم الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري: "نحاول دائما إبرام صفقات قوية ترضي جماهير الزمالك".

وأضاف عبر قناة الزمالك "التعاقد مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي سيكون تأثيره إيجابيا على الفريق وعلى مجموعة اللاعبين الحاليين".

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وأكمل "ننتظر من الجزيري ومروان حمدي مع باقي زملائهم في الفريق تحقيق حلم الجماهير البيضاء بالفوز بالبطولات المصرية والإفريقية".

وأشار "كنا نحارب الوقت والزمن لإبرام هذه الصفقات لكي نرضي جماهير الزمالك ونحاول دائما تحقيق كل ما يتمناه الجماهير".

وأتم تصريحاته "أتوجه بالشكر للمقاولون العرب والمقاصة لأنهما بمجرد الاتصال بهما بشأن الصفقات لم يتأخرا على الزمالك، ونجحنا في إتمام الصفقتين خلال 24 ساعة".

الزمالك سيف الجزيري عماد عبد العزيز الدوري المصري
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