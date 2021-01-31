عصام عبد الفتاح: اللجنة الثلاثية توصلت لحلول مع شركة الـVAR.. والتقنية ناجحة بنسبة 60%

الأحد، 31 يناير 2021 - 00:13

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق أن اللجنة الثلاثية توصلت لحلول مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن تنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد في مصر.

وتم تكليف عبد الفتاح بمراقبة أداء الحكام في تطبيق تقنية الفيديو المساعد من قبل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة.

وقال عبد الفتاح لقناة "أون تايم سبورتس": "أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية كان لديه شركة بديلة لشركة حكم الفيديو المساعد الحالية إذا لم نصل معها لحلول".

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واستطرد "لكننا وصلنا لحلول رائعة ستنفذ قريبا".

وأوضح "المناقصة التي تمت (مع اللجنة الخماسية) نصت على أن يتملك اتحاد الكرة سيارات حكم الفيديو المساعد بعد 3 سنوات ونصف لكن ما ظهر بعد ذلك أن السيارات كانت للإيجار فقط".

وواصل "أحد المسؤولين في الشركة الإسبانية قال لنا: لا توجد أي عقود مع اللجنة الخماسية".

وأكد "تطبيق الـVAR في المباراة الواحدة يُكلف خزينة اتحاد الكرة 3 آلاف دولار".

واستمر "الأجهزة الحالية كانت قديمة. وكل مشكلة حدثت بسبب الـVAR كُتب بها شكوى من موظفين في اتحاد كرة وأُرسلت للجنة الخماسية".

وتابع "حكم الفيديو المساعد لكي يكون مؤهلا للعمل بالـVAR يحتاج لتأهيل من 6-9 أشهر. لكن الحكم المصري تم تدريبه على التقنية خلال 28 يوما فقط".

وأتم "الحكام مؤهلون لإدارة الـVAR بنسبة 60% فقط، والتقنية ناجحة بنفس النسبة. ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمدهم رسميا بسبب ما أرسلت له اللجنة بأن الحكام تم تدريبهم".

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