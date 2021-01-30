مروان حمدي: أتمنى الحصول على دعم جماهير الزمالك.. وأشكر إيهاب جلال

يرجو مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد أن يكون عند حسن ظن جماهير القلعة البيضاء به.

وأتم الزمالك تعاقده مع مروان حمدي قادما من مصر للمقاصة ليكون الصفقة الثانية للفريق في فترة الانتقالات الشتوية بعد التوقيع مع أيمن حفني في صفقة انتقال حر.

وقال مروان حمدي لقناة نادي الزمالك: "الزمالك لديه جماهير كبيرة. أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي".

وتابع "أتمنى أن أحصل على دعمهم وأكون على قدر ثقتهم".

وشدد "أشكر إيهاب جلال وحمد إبراهيم والجهاز الفني للمقاصة على كل ما قدموه لي".

وأضاف في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"أشعر بالفخر لانضمامي لنادي الزمالك الذي يعد من أفضل الأندية في إفريقيا".

وواصل "كان لدي عروضا من السعودية لكن من الصعب الموافقة عليهم ورفض الزمالك. هو الفريق ينافس على كل البطولات في كل موسم.

وعن كواليس الانضمام، قال: "الزمالك تواصل معي منذ 3 أسابيع والمقاصة كان سلسا في التفاوض وبعد إنهاء الأمور بين الناديين ذهبت للزمالك للتوقيع".

وأوضح "لم أقابل جايمي باتشيكو حتى الآن".

وكشف "حين دخلت لنادي الزمالك شعرت بنفس إحساسي عند إنضمامي لمنتخب مصر وهو شعور لا أستطيع التعبير عنه".

وأكمل "بطبعي لا أشعر بالضغط وأنتظر أن أُظهر قدراتي لجماهير الزمالك".

وأتم "سأكون عند حسن ظن من أشاد بقدراتي وسأثبت نفسي لمن شكك فيها".

مروان حمدي شارك في 7 مباريات مع مصر للمقاصة هذا الموسم. سجل فيهم 4 أهداف.

صاحب الـ24 عاما سبق له الانضمام لمنتخب مصر في 2019 وخاض مباراتين دوليتين رفقة حسام البدري مدرب المنتخب الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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