الزمالك يحرر أول عقد احترافي لـ أحمد نادر السيد ويضمه للقائمة الإفريقية

حرر نادي الزمالك عقدا احترافيا لـ أحمد نادر السيد حارس فريق مواليد 2003 في النادي.

ووقع أحمد نادر السيد على عقود تواجده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة.

من جهة أخرى، قرر جايمي باتشيكو ضم الحارس صاحب الـ18 عاما لقائمة الفريق الإفريقية كحارس رابع.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يتيح للفرق قيد 40 لاعبا هذا الموسم وليس 30 لاعبا فقط كما كان في المواسم الماضية.

ويتدرب أحمد نادر السيد رفقة الفريق الأول لنادي الزمالك منذ بداية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.