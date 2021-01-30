الزمالك يحرر أول عقد احترافي لـ أحمد نادر السيد ويضمه للقائمة الإفريقية

السبت، 30 يناير 2021 - 23:34

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد نادر السيد ناشئ الزمالك

حرر نادي الزمالك عقدا احترافيا لـ أحمد نادر السيد حارس فريق مواليد 2003 في النادي.

ووقع أحمد نادر السيد على عقود تواجده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة.

May be an image of 5 people and people standing

أخبار متعلقة
الصفقة الثانية.. مروان حمدي يوقع للزمالك خبر في الجول – سيف الجزيري في مقر الزمالك.. والمقاولون: لم يتحدث معنا أحد في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك في مصير أوناجم مع وصول عرض جديد من الوداد خبر في الجول – مروان حمدي يصل مقر الزمالك لتوقيع العقود

من جهة أخرى، قرر جايمي باتشيكو ضم الحارس صاحب الـ18 عاما لقائمة الفريق الإفريقية كحارس رابع.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يتيح للفرق قيد 40 لاعبا هذا الموسم وليس 30 لاعبا فقط كما كان في المواسم الماضية.

ويتدرب أحمد نادر السيد رفقة الفريق الأول لنادي الزمالك منذ بداية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك أحمد نادر السيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
عصام عبد الفتاح: اللجنة الثلاثية توصلت لحلول مع شركة الـVAR.. والتقنية ناجحة بنسبة 60% 2 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 12 دقيقة | ميركاتو
مروان حمدي: أتمنى الحصول على دعم جماهير الزمالك.. وأشكر إيهاب جلال 26 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يحرر أول عقد احترافي لـ أحمد نادر السيد ويضمه للقائمة الإفريقية 41 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أروابارينا: لابد من تقييم وضع بيراميدز بعد سلسلة التعادلات الأخيرة 50 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمود علاء يريد الانتقال لـ أهلي جدة ساعة | الدوري المصري
مونديال الأندية - مرتجي يوضح موقف أبو تريكة من زيارة الأهلي في قطر ساعة | كأس العالم للأندية 2020
حجازي بعد هزيمة الاتحاد: لم نكن في أفضل حالاتنا.. علينا تصحيح الأخطاء ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك