مؤتمر أروابارينا: لابد من تقييم وضع بيراميدز بعد سلسلة التعادلات الأخيرة

يرى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز أن فريقه لم يقدم الأداء المطلوب أمام الإسماعيلي.

وتعادل بيراميدز سلبيا مع الإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي: "المباراة أمام الإسماعيلي لم يكن الأداء فيها بالشكل المطلوب ولكن الفريق وصل للمرمى أكثر من مرة وكذلك الإسماعيلي بسبب بعض الأخطاء الدفاعية".

وأشار "كثرة التعادلات والنتائج الأخيرة لابد معها من تقييم الوضع مع الفريق".

وأوضح "إصابة عبد الله السعيد وخروجه من المباراة كانت مؤثرة وأتمنى أن تكون الإصابة بسيطة وألا يغيب مدة طويلة خاصة وأنه قائد الفريق ولاعب مهم للغاية وغيابه مؤثر بالفعل".

وتابع "أجريت عدة تعديلات في التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي بسبب ضغط المباريات مؤخرا ورغبته في تدوير اللاعبين المجهدين ومنح الفرصة للجميع، والفريق تعرض للعب قوي واحتكاكات أمام الإسماعيلي واللاعبون بذلوا مجهودا ضخما".

أشاد المدرب بالدور الذي لعبه رمضان صبحي حيث قدم مباراة قوية للغاية وبذل مجهودا ضخما وسجل هدفه الخامس واعتلى قمة ترتيب هدافي الدوري وتمنى أن يستمر في تقديم نفس المستويات في اللقاءات المقبلة.