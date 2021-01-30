مونديال الأندية - مرتجي يوضح موقف أبو تريكة من زيارة الأهلي في قطر

السبت، 30 يناير 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة

أوضح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي موقف محمد أبو تريكة أسطورة القلعة الحمراء من زيارة الفريق خلال كأس العالم للأندية في قطر.

وقال مرتجي عبر قناة أون: "ممنوع زيارة أي شخص لفريق الأهلي خلال كأس العالم للأندية".

وأضاف "من المستحيل أن يدخل أي شخص نظام الفقاعة الذي يحمي فرق كأس العالم من انتشار فيروس كورونا".

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وواصل "لدينا الكثير من الأصدقاء في قطر لا نستطيع مقابلتهم فقط نتواصل معهم عبر الهاتف، وهذه هي لوائح البطولة".

وأتم تصريحاته "كذلك خلال المباريات لن يتقابل اللاعبون بأي من وسائل الإعلام إلا بالطريقة التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة".

ويلعب الأهلي ضد الدحيل القطري يوم الخميس في افتتاح كأس العالم للأندية.

الأهلي كأس العالم للأندية أبو تريكة
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