حجازي بعد هزيمة الاتحاد: لم نكن في أفضل حالاتنا.. علينا تصحيح الأخطاء

السبت، 30 يناير 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يرى أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته بعد الخسارة من الاتفاق في الدوري السعودي.

وخسر اتحاد جدة من الاتفاق بهدفين دون مقابل في جولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال حجازي في تصريحات بعد المباراة: "أبارك للاتفاق. قدموا مباراة جيدة جدا ولعبوا بتنظيم جيد واستغلوا الفرص التي أُتيحت لهم".

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وأضاف "لم نكن اليوم في أفضل حالاتنا من حيث التنظيم والأداء".

وتابع "من الوارد ألا يكون الفريق في حالته الطبيعية في أحد المباريات. نتمنى أن نعود للمسار الصحيح في المباريات المقبلة".

وبسؤاله عن تراجع أداء الفريق بعد الوصول لنهائي البطولة العربية، قال: "ليس له علاقة. نلعب كل مباراة على حدة. لعبنا مباريات جيدة بعد التأهل".

وأتم "يجب أن نبحث عن أسباب الخسارة حتى لا تكرر وعلينا تعديل الأخطاء".

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 25 نقطة.

وتعد الهزيمة هي الثانية لاتحاد جدة بعد انتقال حجازي للفريق في أكتوبر الماضي معارا من وست بروميتش ألبيون. حيث خسر الفريق ضد أبها في الجولة 13 للدوري.

ولعب حجازي 14 مباراة في الدوري السعودي حتى الآن.

أحمد حجازي اتحاد جدة
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