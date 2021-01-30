اتحاد جدة يسقط ضد الاتفاق بمشاركة حجازي

خسر فريق اتحاد جدة ضد الاتفاق بهدفين دون مقابل على ستاد الأمير محمد بن فهد ضمن الأسبوع الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشارك أحمد حجازي مع اتحاد جدة في المباراة.

وسجل هدفي الاتفاق كل من: سعيد الربيعي وهزاع الهزاع في الدقائق: 9 و52.

الانتصار رفع رصيد الاتفاق للنقطة 24 ليحتل المركز السادس، خلف اتحاد جدة الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وتعد الخسارة هي الثانية لاتحاد جدة في الدوري منذ انضمام أحمد حجازي لصفوف الفريق. إذ خسر ضد أبها في الجولة الـ13 للدوري السعودي.

ويواجه اتحاد جدة فريق الفتح في الجولة المقبلة بينما يلعب الاتفاق ضد فريق العين.