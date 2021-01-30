البنك الأهلي يستعير محمد فتحي من بيراميدز

أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد مع محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وصرح اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لـFilGoal.com "استعرنا محمد فتحي لنهاية الموسم".

وأضاف "اللاعب شارك في التدريبات استعدادا لمواجهة المصري المقبلة يوم الثلاثاء".

وكان البنك الأهلي تعاقد مع كل من كريم بامبو من الزمالك على سبيل الإعارة.

كما ضم محمد عصام من المقاولون العرب بشكل نهائي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.