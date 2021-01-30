حقق البطولة الـ45.. النصر يفوز على الهلال بثلاثية ويتوج بالسوبر السعودي

السبت، 30 يناير 2021 - 21:58

كتب : محمد يسري

الهلال - النصر - كأس السوبر السعودي

فاز النصر على الهلال بثلاثية دون مقابل ليتوج بلقب كأس السوبر السعودي في المباراة التي أُقيمت على ستاد الملك فهد الدولي.

وسجل ثلاثية النصر كل من: بيتروس ماتيوس وعبد الرزاق حمد الله وسامي النجعي في الدقائق 62 و82 و92 على الترتيب.

وثأر النصر من الهلال بعد خسارة لقب السوبر السعودي لصالحه عام 2015.

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وحافظ النصر على لقبه الذي حققه العام الماضي على حساب التعاون بركلات الترجيح.

وتعد البطولة هي الـ45 في تاريخ بطولات نادي النصر.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط مبكر من لاعبي الهلال على مدافعي النصر في محاولة لاستخلاص الكرة من مناطقهم الدفاعية.

وفي الدقيقة 10 سجل بافيتيمبي جوميز هدفا للهلال لكنه أُلغى لتسلسل المهاجم الفرنسي.

ضغط الهلال استمر وفي الدقيقة 18 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للهلال بعد وجود لمسة يد على عبد الله مادو مدافع النصر لكنه عاد في قرار بعد الذهاب لحكم الفيديو المساعد.

وسدد نور الدين أمرابط كرة قوية تصدى لها عبد الله المعيوف وحولها لركينة للنصر.

بعدها غادر سلمان الفرج لاعب الهلال بسبب الإصابة لينزل محمد كنو لأرض الملعب بدلا منه.

تألق المعيوف تواصل وأنقذ محاولة خالد الغنام الذي سدد كرة أرضية بقوة في الزاوية اليمنى.

وبعدها أبعد المعيوف تسديدة رائد الغامدي لركنية بعدما حول لاعب النصر العرضية التي وصلت له من سلطان الغنام.

رد الهلال جاء سريعا عن طريق المدافع الكوري جانج هيونج سوو الذي لعب رأسية قوية تصدى لها برادلي جونز حارس النصر.

وواصل جونز التألق وأنقذ هدفا محققا من سالم الدوسري الذي انفرد بالحارس الأسترالي لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، لعب أندري كاريلو بدلا من سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال.

وفي الدقيقة 62 سجل بيتروس هدفا من كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء خدعت المعيوف الذي فشل في إبعاد الكرة.

بعد الهدف دفع النصر بـ عبد الرزاق حمد الله وجونزالو مارتينيز بدلا من خالد الغنام ورائد الغامدي.

ووسط بحث الهلال عن تسجيل هدف التعادل، دفع ** بالمهاجم صالح الشهري بدلا من المدافع محمد جحفلي.

لكن حمد الله قضى على آمال الهلال بعدما سجل هدفا من تسديدة رائعة ومن لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار المعيوف.

ثم أتم النجعي أهداف النصر بعدما سجل الهدف الثالث إثر انفراده بالمعيوف بعد تمريرة من حمد الله.

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