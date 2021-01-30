انتهى نهائي ليبرتادوريس - بالميراس (1) (0) سانتوس.. فوز قاتل

يتحدى بالميراس البرازيلي غريمه سانتوس في نهائي كوبا ليبرتادوريس، لتحديد الطرف السادس في كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة

ق.+99 جوووووووووووووووووووول بالميراس يسجل هدف الفوز بضربة رأسية بواسطة برينو البديل

ق.+96 طرد لـ كوكا مدرب سانتوس بعد محاولته افتكاك الكرة من لاعب بالميراس

ق.90 ضربة مقصية للاعب سانتوس لكن الكرة تستقر ضعيفة بين يدي حارس بالميراس

ق.77 أول تهديد حقيقي! فرصة خطيرة لـ سانتوس بتسديدة جوناتان بعد إبعاد خاطئ من حارس بالميراس

ق.64 رافا فييجا ينفذ ركلة حرة تمر أعلى العارضة بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 تسديدة من مينينو تمر بجوار القائم

ق.30 نصف ساعة دون فرص حقيقية وبكثير من العنف

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل