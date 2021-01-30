تعادل مثير بين الإسماعيلي وبيراميدز

السبت، 30 يناير 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيراميدز

تعادل الإسماعيلي مع ضيفه بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري، والتي أقيمت بملعب الإسماعيلية.

الإسماعيلي وصل إلى النقطة 8 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري، بينما أصبح رصيد بيراميدز 15 نقطة في المركز الخامس.

وقاد الدراويش فنيا في المباراة أحمد العجوز، بسبب إصابة خالد القماش المدرب المؤقت بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات قليلة من تعيين الصربي دراجان يوفيتش مدربا للإسماعيلي.

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تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 13 بضربة رأسية من محمد عادل، بعد عرضية رائعة من محمد الشامي.

قبل أن يرد بيراميدز سريعا عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 16 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ الحارس في إبعادها بعد تدخل دودو الجباس.

وخرج عبد الله السعيد قائد بيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مصابا، وشارك بدلا منه إسلام عيسى.

في الشوط الثاني اشتعلت المباراة، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز.

وكاد محمود وادي أن ينهي المباراة ويسجل الهدف الثاني لبيراميدز بعدما وصلت له عرضية عمر جابر أمام الشباك الخالية.

لكن المهاجم الفلسطيني سدد الكرة في القائم مهدرا أخطر فرصة في المباراة.

وأهدر لاعبو بيراميدز العديد من الفرص وكذلك الإسماعيلي الذي كان قريبا من تسجيل هدفا في الدقائق الأخيرة، لكن إنهاء الهجمات لم يكن بالشكل الأمثل.

لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بين الإسماعيلي وبيراميدز.

بيراميدز رمضان صبحي الإسماعيلي
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