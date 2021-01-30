مران الأهلي في قطر - تأهيل وليد وهاني.. وتقسيمة قوية بين اللاعبين من موسيماني

عقد الجهاز الطبي للأهلي جلسة خاصة مع محمد هاني لاعب الفريق للاطمئنان على حالته قبل انطلاق المران الجماعي.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وخاض الأهلي مرانه الجماعي الأول في قطر على ملعب جامعة قطر، استعدادا لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.

ويعاني محمد هاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز السابقة.

وقطع هاني شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأ في القاهرة، ويستكمل البرنامج على هامش مران الأهلي في قطر.

كذلك استكمل وليد سليمان البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للعلاج من الإصابة في العضلة الخلفية، وخاض مع محمد هاني تدريبات بالجري حول الملعب.

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية بين اللاعبين، وشهدت تعليمات فنية متكررة من المدرب.

كما حرص موسيماني على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن مواجهة الدحيل.

بينما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وحصل الرباعي على تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل.