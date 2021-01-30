أحمد سامي لـ في الجول: حسام حسن مستمر في سموحة ويرحل نهاية الموسم

السبت، 30 يناير 2021 - 19:57

كتب : حامد وجدي

حسام حسن

حسم أحمد سامي مدرب سموحة مصير حسام حسن مهاجم الفريق من الانتقالات الشتوية.

وقال أحمد سامي في تصريحات لـFilGoal.com: "حسام حسن مستمر مع سموحة حتى نهاية الموسم".

وأضاف "أبلغت فرج عامر رئيس النادي بأن الفريق بحاجة إلى حسام حسن فنيا، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي".

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مدرب سموحة أتم "اللاعب سيستمر معنا وسيرحل بنهاية الموسم، إذ أتممنا الاتفاق مع أحد الأندية لضمه ولكن بنهاية الموسم".

حسام حسن شارك هذا الموسم في 8 مباريات مع سموحة في الدوري. سجل فيهم 4 أهداف.

في الدوري سموحة حسام حسن
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