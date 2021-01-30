أحمد سامي لـ في الجول: حسام حسن مستمر في سموحة ويرحل نهاية الموسم

حسم أحمد سامي مدرب سموحة مصير حسام حسن مهاجم الفريق من الانتقالات الشتوية.

وقال أحمد سامي في تصريحات لـFilGoal.com: "حسام حسن مستمر مع سموحة حتى نهاية الموسم".

وأضاف "أبلغت فرج عامر رئيس النادي بأن الفريق بحاجة إلى حسام حسن فنيا، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي".

مدرب سموحة أتم "اللاعب سيستمر معنا وسيرحل بنهاية الموسم، إذ أتممنا الاتفاق مع أحد الأندية لضمه ولكن بنهاية الموسم".

حسام حسن شارك هذا الموسم في 8 مباريات مع سموحة في الدوري. سجل فيهم 4 أهداف.