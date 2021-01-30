عماد النحاس: كنا نقاتل للفوز على إنبي.. وعرفت تأثير كورونا بعد إصابتي به

أكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن فريقه كان يقاتل للانتصار على إنبي مشددا على خطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفاز المقاولون العرب على إنبي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة العاشر للدوري المصري.

وقال النحاس لإذاعة الشباب والرياضة عن مباراة إنبي: "حققنا فوزا مهما، فهو فريق مميز وحقق انتصارات أمام أندية مميزة. الشوط الثاني ضد إنبي، كان أشبه بالحرب وكنا نقاتل للحفاظ على الفوز".

وعن إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، قال: "لكي يتعافى اللاعب من كورونا، يحتاج أسبوعين، وليكون جاهزا للمباريات يحتاج شهرا".

وأضاف "لولا إصابتي بفيروس كورونا، لما صدقت تأثير هذا الوباء".

وعن الفريق قال: "نمر بظروف صعبة للغاية، المقاولون لا يضم لاعبين اثنين قادرين على أداء ٩٠ دقيقة، لقد وصل عدد المصابين في بعض الأحيان إلى ١٤ لاعبا".

وأكمل "كذلك ضغط الجدول، حيث لعبنا ٤ مباريات في ٩ أيام، هل هذا معقول؟ إنه صعب جدا، ولم أجده مع أي فريق آخر".

وأوضح "النتيجة إصابة أكثر من لاعب مثل محمد حمدي زكي وحسن الشامي وفاروقا، وغيرهم بسبب ضغط المباريات".

وتابع "لا يعلم أحد هذه الظروف في ظل صعوبة الدوري هذا الموسم، فالحصول على نقطة مهمة صعبة".

وواصل :المباراة القادمة ضد طلائع الجيش وقد لا أجد بدلاء للاعبي خط الدفاع".

ويحتل المقاولون العرب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

وتطرق للحديث عن مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وقال: "في ٢٠٠٥ فكرنا في النهائي، لذا خسرنا أمام اتحاد جدة".

وشدد "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي بالأهلي كان متواجدا معنا، لذلك يجب أن ينقل هذه الرسالة للاعبين، بألا يفكروا في مواجهة بايرن ميونخ بل احذروا من الدحيل فهو فريق قوي ويضم لاعبين مميزين".

وأتم "أثق في لاعبي الأهلي. الفرص متساوية والمباراة ليست سهلة. أتمنى أن يحقق هذا الفريق نفس إنجازنا في ٢٠٠٦ بتحقيق المركز الثالث أو يتأهل للمباراة النهائية".

ويبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.