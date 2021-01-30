مدرب المصري لـ في الجول: لهذا لم نتعاقد مع لاعبين جدد في يناير

يرى الجهاز الفني للنادي المصري أن الفريق ليس بحاجة للاعبين جدد لضمهم في الفترة الحالية في فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يُبرم المصري أي صفقة رغم أن مجلس الإدارة كان قد أوضح في وقت سابق أن الفريق لا يُعاني من أي أزمات مالية.

وقال محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري لـFilGoal.com: "قررنا عدم ضم لاعبين جدد في هذه الفترة".

وأوضح "الجهاز الفنى بقيادة علي ماهر لم يطلب التعاقد مع أى لاعبين خلال انتقالات يناير".

وشدد "لدينا قوام جيد من اللاعبين والجميع جاهز للمشاركة ونتعامل معنويا بشكل جيد مع اللاعبين لتجهيزهم".

تابع "معروف عن انتقالات يناير أن الأندية تضم اللذين يصنعون الفارق والحالة الوحيدة التى نتعاقد فيها مع لاعب جديد هى أن يكون مميزا عن أى لاعب لدينا".

وأتم " لدينا قوام رائع من اللاعبين وأمالنا كبيرة لتحقيق شيئا جيدا هذا الموسم".

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 9 مباريات.