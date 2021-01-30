خيتافي يستعير مدافع المغرب من فياريال
السبت، 30 يناير 2021 - 19:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي فياريال عن انتقاله لاعبه سفيان شاكلة إلى خيتافي بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر.
سفيان شاكلة
النادي : فياريال
وذكر فياريال أن العقد يتضمن على خيار الشراء بشكل نهائي الذي يمكن لـ خيتافي تفعيله حتى نهاية الموسم.
ليصير شاكلة رابع مغربي يلعب لـ خيتافي على مدار التاريخ، بعد عبد العزيز برادة، وفيصل فجر، وأيوب أبو.
Comunicado oficial: Sofian Chakla.https://t.co/GdDvoQ9sIp— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 30, 2021
وانضم شاكلة إلى الفريق الرديف لـ فياريال في صيف 2019 قادما من مليلية، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويخوض معه 6 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.
المدافع صاحب الـ 27 عاما مولود في مدينة القنيطرة المغربية، وسبق له اللعب لعدة أندية إسبانية أبرزها مالاجا، وريال بيتيس، وألميريا.
ويعد شاكلة الصفقة الشتوية الثالثة لـ خيتافي بعد استعارة كارليس ألينيا من برشلونة، وتاكيفوسا كوبو من ريال مدريد.
ولا يمتلك شاكلة أي مباراة دولية مع منتخب المغرب الأول.