مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اقتربنا من ضم مهاجم بريستول سيتي

السبت، 30 يناير 2021 - 19:28

كتب : حامد وجدي

فامارا ديديسو مهاجم بريستول سيتي

اقترب نادي بيراميدز من الحصول على خدمات السنغالي فامارا ديديو مهاجم بريستول سيتي الإنجليزي.

وقال مصدر من بيراميدز في تصريحات لـFilGoa.com: "النادي اقترب من التعاقد مع فارمارا ديديو".

وشدد "رحيل عمر لعيوني عن صفوف الفريق كان سببا في التفكير بضم مهاجم جديد".

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فامارا ديديو (28 عاما) يلعب لصالح فريق بريستول سيتي منذ عام 2017 حين انتقل إليه قادما من أنجيه الفرنسي.

ولعب ديديو 150 مباراة مع بريستول سيتي سجل خلالها 49 هدفا وصنع 8 أهداف.

وسبق لديديو اللعب لمنتخب السنغال في 11 مباراة وسجل خلالها 5 أهداف كما شارك معهم في كأس أمم إفريقيا 2017.

ويمتلك بيراميدز بين صفوفه كل من دودو الجباس، وجون أنتوي، ومحمود وادي في خط الهجوم.

في الدوري بيراميدز فامارا ديديو
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