عودة الذئاب.. المقاولون يهزم إنبي ويقفز 7 مراكز بالترتيب

السبت، 30 يناير 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

قفز المقاولون العرب 7 مراكز في ترتيب الدوري بعد الفوز على إنبي.

وفاز المقاولون العرب على إنبي بهدفين مقابل هدف على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب إلى 10 نقاط، مرتقيا للمركز الـ11، فيما تجمد رصيد إنبي عند 13 نقطة في المركز السابع.

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وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان هادئا ولم يشهد خطورة كبيرة.

وفي الدقيقة الـ25 طالب المقاولون العرب بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيء.

وكان الهدف الأول في الدقيقة الـ44. عرضية عن طريق أحمد داوودا من الجهة اليسرى، قابلها سيف الدين الجزيري بلمسة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون.

في شوط المباراة الثاني، تعادل إنبي في الدقيقة الـ58 عن طريق كريم طارق.

عرضية من كريم فؤاد، قابلها كريم طارق بلمسة في المرمى. هدف هو الأول لـ كريم طارق بقميص إنبي.

المقاولون لم يستسلم ورد سريعا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ66. عرضية من باسم علي، قابلها أحمد داوودا برأسية في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

إنبي كاد يرد سريعا أيضا في الدقيقة الـ68 بعد كرة عرضية أرضية من البديل محمد شريف إلى إيبوكا الذي سددها ارتطمت بالدفاع، ومن ثم تسديدة من رامي صبري برأسه أنقذها حارس المقاولون العرب ببراعة.

ضغط إنبي تواصل في الدقيقة الـ83 بتصويبة من أحمد شكري، لكن محمود أبو السعود تصدى لها إلى ركنية.

وكاد كريم طارق يدرك التعادل في الدقيقة الـ95 بعد عرضية من كريم فؤاد، لكنه سدد بعيدا عن المرمى، لينتهي اللقاء بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب إلى 10 نقاط، مرتقيا للمركز الـ11، فيما تجمد رصيد إنبي عند 13 نقطة في المركز السابع.

في الدوري إنبي المقاولون العرب
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