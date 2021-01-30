خبر في الجول – ثلاثة عروض لمهاجم إنبي.. وحسم مصيره خلال ساعات

السبت، 30 يناير 2021 - 18:31

كتب : أحمد شاكر

الأهلي - إنبي - عرفة السيد - حسام عاشور - سعد سمير

قال مصدر مقرب من عرفة السيد مهاجم إنبي إنه سيرحل عن النادي البترولي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك في تصريحات لـFilGoal.com

وأوضح المصدر "عرفة السيد مُقيد في إنبي لكنه لا يشارك مع الفريق".

وتابع "عقده مع إنبي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

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وأكمل "الاتجاه الحالي هو الموافقة على رحيله بالتراضي".

وأضاف "سموحة والإنتاج الحربي هما الأقرب لضمه حتى الآن، وهناك مفاوضات مع أيضا الاتحاد السكندري".

وأتم "اللاعب سيحدد وجهته خلال الساعات المقبلة".

وانتقل عرفة السيد لإنبي عام 2017 قادما من وادي دجلة ولعب مع الفريق 38 مباراة سجل بها 8 أهداف.

وسبق لعرفة السيد اللعب لتليفونات بني سويف والجونة والزمالك وطلائع الجيش.

وشارك عرفة السيد في مباراة وحيدة مع منتخب مصر.

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