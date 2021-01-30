التشكيل – الجباس يقود هجوم بيراميدز.. وفخر الدين مع الإسماعيلي

السبت، 30 يناير 2021 - 18:28

كتب : بسام أبو بكر

أحمد توفيق - بيراميدز - الإسماعيلي - الدوري المصري

يقود دودو الجباس هجوم بيراميدز، فيما يشارك فخر الدين بن يوسف كأساسي مع الإسماعيلي.

أعلن أحمد العجوز القائم بأعمال المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز.

تشكيل الإسماعيلي شهد تواجد فخر الدين بن يوسف كمهاجم أساسي، ومن خلفه الثلاثي محمد الشامي، وأري بابل، ومحمد عادل.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: محمود البدري – مروان صحراوي – محمد عمار – محمد بيومي.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد صادق.

أمامهما: محمد عادل – أري بابل – محمد الشامي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد مجدي.

الدفاع: عماد حمدي – محمد هاشم.

الوسط: مدحت فقوسة – أحمد كاستيلو – أحمد مصطفى – عمر الوحش.

الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو.

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على الجانب الآخر، يبدأ رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز بـ الجباس في هجوم الفريق.

من جهة أخرى، يتواجد رمضان صبحي بجانب عبد الله السعيد وإبراهيم عادل تحت المهاجم.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: طارق طه - أحمد أيمن منصور – علي جبر – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة.

أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.

الهجوم: دودو الجباس.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد سامي – محمود صابر.

الوسط: إسلام عيسى – أحمد توفيق – محمد فاروق.

الهجوم: إريك تراوري – جون أنتوي – محمود وادي.

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