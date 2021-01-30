بمساعدة ركلات الجزاء.. ميلان يفوز على بولونيا ويحقق ما لم يحدث في تاريخه من قبل

فاز ميلان على بولونيا بهدفين مقابل هدف على ملعب ريناتو دالارا ضمن مباريات الجولة 20 للدوري الإيطالي.

تقدم ميلان عن طريق أنتي ريبيتش في الدقيقة 26 بعدما تابع ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس لوكاس سكوربسكي من زلاتان إبراهيموفيتش.

وأضاف فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 55 من ركلة الجزاء.

أما أندريا بولي فسجل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

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انتصار ميلان رفع رصيده للنقطة 46 ليواصل صدارته للدوري الإيطالي وبفارق 5 نقاط عن إنتر الذي يلعب ضد بينفينتو في نفس الجولة.

وتجمد رصيد بولونيا عند النقطة 20 ليحتل المركز الثالث عشر.

فوز ميلان جعله يحقق الانتصار التاسع له في أول 10 مباريات بالموسم خارج ملعبه ليكون ثالث فريق يحقق هذا الإنجاز بعد نابولي موسم 2017-2018 ويوفنتوس موسم 2018-2019.

فيما سجل ميلان للمباراة العشرين على التوالي خارج ملعبه ليكسر رقمه القياسي المسجل بـ19 مباراة بين عامي 1992 و1993.

وشهدت اللقاء مشاركة فيكايو توموري وماريو ماندزوكيتش ثنائي ميلان الجديد المنضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب ميلان ضد كروتوني في الجولة المقبلة فيما يلعب بولونيا ضد بارما.