عودة الفرعون.. الشعراوي ينضم إلى روما

أعلن نادي روما ن التعاقد مع ستيفان الشعراوي في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وانفصل الشعراوي عن نادي شانجهاي شينوهوا الصيني في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وصرّح الشعراوي بعد عودته لـ روما مجددا: "عندما انضممت إلى روما أول مرة، أدركت كيف يمكن لنادٍ ومدينة أن تترك فيك أثرا سريعا خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "وعندما رحلت عن روما، أدركت كيف سيبقى النادي والمدينة في قلبي دائما".

وأتم: "الآن لا أطيق الانتظار حتى أعود لتمثيل النادي وارتداء هذه الألوان من جديد".

ولعب الشعراوي (28 عاما) في صفوف روما سابقا بين 2016 و2019، وخاض معه 139 مباراة، سجّل خلالها 40 هدفا وصنع 26.

وانتقل الشعراوي إلى الدوري الصيني في صيف 2019 مقابل 16 مليون يورو.

ولم يخض الشعراوي إلا 19 مباراة مع فريقه الصيني، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، وتوج معه بمسابقة الكأس.

ويمتلك الشعراوي 28 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 6 أهداف.