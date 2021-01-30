الزمالك ينفي نقل مباراة الغزل خارج المحلة

نفى نادي الزمالك ما يتردد حول نقل مباراة الفريق أمام غزل المحلة خارج مدينة المحلة الكبرى.

وقال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "لا صحة لما يتردد حول نقل مباراة الفريق الأول بالنادي مع غزل المحلة خارج مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية".

وأضاف "الزمالك لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بشأن نقل مباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز".

قاسم أتبع "الزمالك لا توجد لديه أي أزمة في خوض المباراة على استاد غزل المحلة، والفريق يصب تركيزه حاليا على مواصلة النتائج الإيجابية، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز".

ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز حاليا برصيد 23 نقطة.