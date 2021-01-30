خبر في الجول – الإسماعيلي يفاوض مهاجم الصفاقسي

السبت، 30 يناير 2021 - 17:39

كتب : ياسر الشريف

كينجسلي أودو مهاجم الصفاقسي

ما زال الإسماعيلي في حاجة إلى تدعيمات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي يفاوض كينجسلي أودو مهاجم الصفاقسي التونسي.

ويهدف الإسماعيلي إلى ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم فقط.

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كينجسلي أودو يلعب في صفوف الصفاقسي منذ عام 2019 قادما من فريق نجف العراقي.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 9 مباريات. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

كان الإسماعيلي قد أعلن التعاقد مع 5 لاعبين دٌفعة واحدة على سبيل الإعارة مساء أمس الجمعة، بالإضافة إلى مدرب جديد. (تعرف على صفقات الإسماعيلي الجديدة)

في الدوري الإسماعيلي كينجسلي أودو
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