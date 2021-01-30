إشبيلية يُحرج إيبار داخل وخارج الملعب.. ويتجاوز برشلونة مؤقتا

السبت، 30 يناير 2021 - 17:38

كتب : زكي السعيد

لوكاس أوكامبوس - إشبيلية

فاز إشبيلية على مضيفه إيبار بهدفين دون رد في ملعب إيبوروا بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

وسجّل لوكاس أوكامبوس وجوان خوردان هدفي إشبيلية مقاسمةً بين شوطي المباراة.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، متخطيا برشلونة صاحب الـ 37 نقطة، لكن الأخير لم يلعب مباراته هذه الجولة بعد.

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فيما تجمّد رصيد إيبار عند 20 نقطة في المركز 15، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ليحقق إشبيلية فوزه الخامس على التوالي في مختلف البطولات، والانتصار رقم 12 في آخر 15 مباراة.

فيما تلقى إيبار هزيمته السادسة على ملعبه في الدوري هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

كما بات جولين لوبيتيجي أسرع مدرب يصل إلى 50 فوزا مع إشبيلية، إنجاز حققه في غضون 85 مباراة فقط، متخطيا الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم خواندي راموس.

وشهدت المباراة الظهور رقم 400 لـ خيسوس نافاس مع إشبيلية في الدوري الإسباني، وهو أول لاعب على الإطلاق يصل إلى هذا الرقم مع النادي الأندلسي.

واضطر لوبيتيجي إلى إجراء تغيير اضطراري بعد 7 دقائق فقط بإصابة ماركوس أكونيا، ليعوضه بـ كريم رقيق.

لكن النبأ الأهم حضر في الدقيقة 28 عندما تقدّم الضيوف بهدف أول بواسطة أوكامبوس من ركلة جزاء.

ليسجل الجناح الأرجنتيني ركلته الرابعة هذا الموسم، والتاسعة على التوالي في العموم، إنجاز لم يحقق سوى لاعب واحد سابقا مع إشبيلية هو رافاييل خايين عام 1978.

إيبار حاول الرد، فسدد المخضرم كيكي جارسيا على عارضة ياسين بونو قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني ازداد وضع إيبار تعقيدا، عندما سجّل لاعبه السابق خوردان الهدف الثاني بالدقيقة 55.

ليسجل اللاعب الكتالوني هدفه الأول هذا الموسم، والأول عموما منذ 15 سبتبمر 2019.

وفي تلك اللحظة، حدث شيء غريب، انطلقت الموسيقى الاحتفالية في ملعب إيبوروا عن طريق الخطأ، وهي التي تنطلق فقط حال تسجيل إيبار صاحب الأرض.

ليضطر الحساب الرسمي لـ إيبار على تويتر إلى تقديم اعتذار فوري، وتوضيح أنها خطوة تمت عن طريق الخطأ.

إيبار حاول مجددا في الدقيقة 63 بواسطة بريان خيل المعار من إشبيلية، لكنه أصاب العارضة أيضا.

لينهي إشبيلية المباراة ثالثا بشكل مؤقت، في انتظار قرار برشلونة.

إشبيلية إيبار في إسبانييا الدوري الإسباني
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