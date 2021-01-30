في الدرجة الثانية - الإعلاميين يكتسح قنا.. والشرقية للدخان في الصدارة

السبت، 30 يناير 2021 - 17:29

كتب : رضا السنباطي

المنيا - تليفونات بني سويف

واصل الشرقية للدخان صدارته لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية المصري، فيما فاز الإعلاميين على قناة بخماسية.

أقيمت اليوم مباريات الجولة 11 لمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية المصري.

حقق المنيا الفوز على تليفونات بني سويف بهدف دون رد، سجله محمد سمارة، ليرتفع رصيد المنيا إلى 23 نقطة في المركز الثاني.

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واكتسح الإعلاميين ضيفه قنا بخماسية دون رد. سجل للإعلاميين أجاثون ميلاد وإسلام كمال، وحمادة جلال هدفين وأحمد كمال "جيلبرتو" هدف من ركلة جزاء. وأهدر إبراهيم حسن ركلة جزاء لقنا.

وارتفع رصيد الإعلاميين إلى 20 نقطة.

وحقق ديروط الفوز على مستضيفه الفيوم بثلاثية مقابل هدفين، ليرتفع رصيد ديروط إلى 18 نقطة.

شبان قنا تعادل مع الألومنيوم سلبيا، وبذات النتيجة تعادل أسمنت أسيوط مع سوهاج.

وتعادل بني سويف مع كيما أسوان بهدف لكل فريق، وبذات النتيجة تعادل طهطا مع بترول أسيوط.

وانتهت أمس مباراة مركز شباب سٌمُسطا مع الشرقية للدخان بفوز الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف.

وفي مجموعة بحري، حقق الحمام الفوز على كفر الشيخ بهدف دون رد ليرتفع رصيد الحمام إلى 10 نقاط.

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