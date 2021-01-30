انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (1) (2) ليفانتي.. سقوط حامل اللقب

السبت، 30 يناير 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد - ليفانتي

يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق,82 دخول ماريانو دياز وسيرخيو أرّيباس بدلا من أسينسيو وبنزيمة

ق.79 جوووووووووول روجر مارتي يعوض الركلة المهدرة ويسجل الثاني لـ ليفانتي

ق.64 كورتوا يتصدى لركلة الجزاء التي سددها روجر

ق.61 فينيسيوس جونيور يرتكب ركلة جزاء بعد عرقلة لـ كليرك والفار يحتسبها

ق.60 خروج هازارد ودخول فينيسيوس جونيور

ق.53 بنزيمة يهدر فرصة سهلة بعد تمريرة كروس بتسديدة عشوائية مرت بعيدة عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق,36 تألق جديد من كورتوا أمام تسديدة روجر مارتي من مسافة قريبة بعد تمريرة رائعة من جونزالو ميليرو

ق.32 جووووووووول خوسيه لويس موراليس يسجل التعادل بتسديدة رائعة على الطائربعد عرضية خورخي ميرامون

ق.28 فرصة ضائعة من أسينسيو الذي تسلم كرة طولية خلف الدفاع بشكل رائع، لكنه فشل في إنهائها وفقد توازنه

ق.26 تألق مزدوج من كورتوا بعد خطأ ميندي، وتسديدة روجر على مرتين

ق.13 جووووووووول أسينسيو يسجل الهدف الأول بعد تمريرة سحرية من توني كروس

ق.9 بعد مراجعة الفار، طرد لـ إيدير ميليتاو

ق,8 بطاقة صفراء لـ إيدير ميليتاو بعد عرقلة سيرخيو ليون المنطلق نحو المرمى

ق.7 هجمة مرتدة من ريال مدريد قادها هازارد قبل أن يمرر كرة رائعة إلى بنزيمة الذي سدد ليتصدى الحارس أيتور وتصطدم الكرة بالفنرسي وتخرج إلى ركلة مرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد في إسبانيا ليفانتي الدوري الإسباني
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