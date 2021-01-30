انتهت الدوري المصري - المقاولون (2)-(1) إنبي.. فوز الذئاب

السبت، 30 يناير 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

تابع مباشرة مباراة المقاولون العرب وإنبي في الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز الذئاب

ق. 63 جووول الثاني للمقاولون العرب. عرضية من باسم علي، قابلها أحمد داوودا برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 58 جووول التعااادل لإنبي. كرة مقوسة رائعة من الطرف الأيمن لصالح فريق إنبي عن طريق كريم فؤاد على القائم البعيد إلى كريم طارق سددها بالقدم اليسرى داخل الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووول أول للمقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري. عرضية من أحمد داوودا من الجهة اليسرى، قابلها الجزيري بلمسة في المرمى.

ق. 25 مطالبات بركلة جزاء للمقاولون العرب

بداية المباراة

المقاولون العرب إنبي الدوري المصري
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