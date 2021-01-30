مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وتأهيل زيزو.. وعبد الحليم يجتمع بـ جنش

السبت، 30 يناير 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

الزمالك - نادي مصر - ربع نهائي كأس مصر

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم السبت على هامش مران الفريق.

بينما أدى أحمد سيد "زيزو" تدريبات تأهيلية بسبب الإجهاد.

وانتظم محمود حمدي "الونش" مع بقية اللاعبين في المران الجماعي.

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واجتمع عبد الحليم علي مدير الكرة بالحارس محمود عبد الرحيم "جنش" وشدد له أن دوره في الفريق لا يقتصر فقط على المشاركة، وإنما يعتبر أحد القادة.

وطلب مهاجم الزمالك السابق من جنش الحفاظ على "حالة التكاتف" داخل الفريق في ظل المنافسة القوية على بطولة الدوري المصري الممتاز وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للزمالك.

وتصدر الزمالك ترتيب الدوري بعد الفوز على مصر المقاصة يوم الخميس ورصيده 23 نقطة.

وفاز الزمالك في 7 مباريات وتعادل مرتين وله لقاء مؤجل ضد غريمه التقليدي الأهلي.

ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الثلاثاء في الجولة 11 من البطولة.

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