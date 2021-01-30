ريفالدو: إدارة برشلونة أخطأت بعدم بيع ميسي.. وديميبلي وجريزمان يؤمنان المستقبل

السبت، 30 يناير 2021 - 15:55

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يرى ريفالدو نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق أن إدارة برشلونة السابقة أخطئت عندما رفضت بيع ليونيل ميسي الصيف الماضي.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ميسي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده ويحق له الرحيل دون مقابل بنهاية الموسم.

وقال ريفالدو: "الإدارة السابقة أخطأت بعدم بيع ميسي عندما عقده لا زال مستمرا".

أخبار متعلقة
لابورتا: ربما يتعاقد باريس مع ميسي لو استمر خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف بوكيتينو: أرى مبابي في سان جيرمان لسنوات.. وهذا موقفنا من ميسي وراموس سبورت: ميسي وعائلته لم يتعلموا اللغة الفرنسية إلى ربع نهائي الكأس.. ميسي ودي يونج يقودان برشلونة لعبور فخ فايكانو

وأضاف عبر Betfair "كان بإمكانهم فعل شيء مشابه عند باع ريال مدريد كريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو".

وأكمل "من المؤلم أن ترى لاعبا موهوبا يرحل عن برشلونة دون مقابل عندما يمر النادي بأزمة اقتصادية، بالنسبة لي رحيل ميسي لا مفر منه".

وتابع "برحيل فيليبي كوتينيو، برشلونة قد يستطيع الاعتماد على عثمان ديميبلي وأنطوان جريزمان، لأنهم يؤمنان المستقبل".

وواصل "كوتينيو يمتلك سمعة جيدة في إنجلترا، والأمور لا تسير معه بشكل جيد في إسبانيا".

وأتم "أرى أن ريكي بويج واعد أكثر، يظهر أنه يستحق ولديه شخصية كبيرة، يذكرني بتشابي هيرنانديز الصغير، الذي أصبح جزءا من تشكيل الفريق".

برشلونة يمر بأزمة اقتصادية عنيفة إذ بلغت ديون النادي الكتالوني مليار و173 ملايين يورو، وبات مهددا بالإفلاس.

برشلونة ريفالدو في إسبانيا الدوري الإسباني ليونيل ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد ضد ليفانتي 2 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وتأهيل زيزو.. وعبد الحليم يجتمع بـ جنش 17 دقيقة | مصر
ثنائية ويلسون تقود نيوكاسل لكسر عقدة الـ 19 عاما أمام إيفرتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريفالدو: إدارة برشلونة أخطأت بعدم بيع ميسي.. وديميبلي وجريزمان يؤمنان المستقبل ساعة | الدوري الإسباني
كومان: نريد التتويج بالبطولات.. لكن لابد أن نكون واقعيين ساعة | الدوري الإسباني
بعد إعلان رغبته في لعب كرة القدم.. نادي روسي يقدم عرضا لـ خبيب نور محمدوف ساعة | أوروبا
ذكريات الأهلي في المونديال – الشاطر: لن أنسى تصرف لاعبي اتحاد جدة.. وسر اختلاف مقاس القدم في اليابان ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك