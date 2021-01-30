كومان: نريد التتويج بالبطولات.. لكن لابد أن نكون واقعيين

ألمح رونالد كومان مدرب برشلونة إلى أن فريقه ليس بالقوة الكافية للمنافسة على الألقاب التي يشارك فيها، مشيرا إلى أن الطموح في النادي الإسباني يبقى دائما التتويج بالبطولات.

وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"الطموح هو الفوز بالألقاب، لكن عليك أن تكون واقعيا. نبتعد كثيرا عن أتليتكو مدريد في الدوري".

وواصل "المنافسة معقدة لكننا سنحاول الفوز بمبارياتنا، لا يوجد حل آخر".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا بعشر نقاط عن أتليتكو المتصدر وللأخير لقاء مؤجل.

ويستضيف برشلونة فريق أتلتيك بلباو يوم الأحد في الجولة 21 من البطولة.

وبعد 3 أيام يواجه مضيفه غرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسيواجه برشلونة فريق باريس سان جيرمان منتصف فبراير المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.