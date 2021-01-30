بعد إعلان رغبته في لعب كرة القدم.. نادي روسي يقدم عرضا لـ خبيب نور محمدوف

السبت، 30 يناير 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

محمدوف

قدّم نادي درجة ثالثة في الدوري الروسي عرضا لضم خبيب نور محمدوف بطل العالم المعتزل في لعبة UFC "فنون القتال".

وسجل خبيب 29 انتصار دون خسارة في UFC ويعتبر صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ اللعبة.

الروسي أعلن اعتزاله اللعب في أكتوبر الماضي، وفي الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات له يمارس كرة القدم.

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ومطلع الأسبوع الماضي كتب عبر حسابه على إنستجرام قائلا:"استعد لبدء مسيرتي مع كرة القدم، أنا لاعب حر ومستعد لسماع العروض".

نادي كاماز الذي يلعب في الدرجة الثالثة وعلى بُعد 4 نقاط من صدارة المجموعة تقدم بعرض لخبيب (32 عاما) لأن يكون جزءا من سعي النادي في التأهل للدرجة الثانية.

النادي نشر عبر وسائل التواصل "أهلا خبيب، نقدم عرضا لبدء مسيرتك الكروية مع الفريق، الدرجة الثالثة الروسية مثل UFC، نلعب كل مباراة فقط من أجل الفوز، ونحن فريق طموح للتأهل للدرجة الثانية".

وأضاف "ندعوك للتواجد في معسكر الفريق في نوفوروسييسك بدءا من 12 فبراير وحتى 5 مارس المقبل".

Khabib has been offered a contract to become a professional footballer

رابطة الدوري وافقت أيضا على إتمام التعاقد: "نحن جاهزون، لقد أعددنا لك بطاقة المشاركة، إذا سارت الأمور على ما يرام، عليك فقط إدخال تاريخ الإصدار".

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وينتظر النادي الروسي والرابطة موافقة خبيب على العرض ليصبح لاعبا محترفا.

وكان الجامايكي يوسين بولت، العداء الأولمبي الشهير قد سعى لأن يصبح لاعبا محترفا وخاض تجارب أداء مع عدة فرق أبرزها بوروسيا دورتموند الألماني.

خبيب نور محمدوف الدوري الروسي في روسيا كاماز
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