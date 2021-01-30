تشكيل ميلان - أول ظهور لـ توموري كأساسي.. وعودة بن ناصر

السبت، 30 يناير 2021 - 15:02

كتب : Filgoal Team

إسماعيل بن ناصر - ميلان الإيطالي

يقود السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هجوم ميلان في مواجهة بولونيا في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

وعاد الجزائري إسماعيل بن ناصر بعد تعافيه من الإصابة وتواجد على دكة البدلاء بعد غياب دام منذ منتصف ديسمبر الماضي.

ويظهر فيكايو توموري لأول مرة أساسيا في تشكيل الروسونيري عقب انضمامه قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة، بعدما لعب كبديل في مواجهة إنتر بالكأس.

أخبار متعلقة
توتو سبورت: ميلان يراقب موقف دوجلاس كوستا تقارير إيطالية: ميركاتو ميلان لم ينته.. ظهير بالميراس على رادار الروسونيري رائعة إريكسن في +98 تكتب انتصارا لـ إنتر على ميلان في دربي كأس إيطاليا تقرير: ميلان لن يفرض عقوبة على إبراهيموفيتش

وجاء تشكيل الروسونيري:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو توموري – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – فرانك كيسي

أمامهم: أنتي ريبيتش – رافائيل لياو – أليكسيس ساليميكريس

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

وعلى دكة البدلاء: أنطونيو دوناروما – تشيربيان تاتاروشانو – ديوجو دالوت – بيير كالولو – إسماعيل بن ناصر – سامو كاستييخو – بيتير هاوج – رادي كرونيتش – سوالهيو ميتي – دانييل مالديني.

ويحتل ميلان صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر، فيما يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

تشكيل ميلان ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر بيتوني: زيدان منعنا من إقحام قلب دفاع.. والقتال في الحمض النووي لـ ريال مدريد 13 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مروان حمدي يصل مقر الزمالك لتوقيع العقود 24 دقيقة | ميركاتو
الإصابة تبعد الشحات عن أول مران للأهلي في قطر 45 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بايرن يثأر من هوفنهايم.. وتقنية الفيديو تنقذ كتيبة جروس 52 دقيقة | الدوري الألماني
أحمد سامي لـ في الجول: حسام حسن مستمر في سموحة ويرحل نهاية الموسم 57 دقيقة | ميركاتو
عماد النحاس: كنا نقاتل للفوز على إنبي.. وعرفت تأثير كورونا بعد إصابتي به 58 دقيقة | الدوري المصري
مصر للمقاصة لـ في الجول: رتوش أخيرة تفصل مروان حمدي عن الزمالك ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري لـ في الجول: لهذا لم نتعاقد مع لاعبين جدد في يناير ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك