تشكيل ميلان - أول ظهور لـ توموري كأساسي.. وعودة بن ناصر

يقود السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هجوم ميلان في مواجهة بولونيا في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

وعاد الجزائري إسماعيل بن ناصر بعد تعافيه من الإصابة وتواجد على دكة البدلاء بعد غياب دام منذ منتصف ديسمبر الماضي.

ويظهر فيكايو توموري لأول مرة أساسيا في تشكيل الروسونيري عقب انضمامه قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة، بعدما لعب كبديل في مواجهة إنتر بالكأس.

وجاء تشكيل الروسونيري:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو توموري – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – فرانك كيسي

أمامهم: أنتي ريبيتش – رافائيل لياو – أليكسيس ساليميكريس

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

وعلى دكة البدلاء: أنطونيو دوناروما – تشيربيان تاتاروشانو – ديوجو دالوت – بيير كالولو – إسماعيل بن ناصر – سامو كاستييخو – بيتير هاوج – رادي كرونيتش – سوالهيو ميتي – دانييل مالديني.

ويحتل ميلان صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر، فيما يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.