لا جازيتا: لغلق الباب أمام برشلونة وباريس.. لاوتارو يجدد لـ إنتر دون شرط جزائي

وافق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على تجديد تعاقده مع إنتر دون شرط جزائي.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ويمتلك لاوتارو (23 عاما) شرطا جزائيا في تعاقده يُقدر بـ 111 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن الأرجنتيني سيمدد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023 إلى 2024.

كما سيحصل على راتب 4.5 مليون يورو بدلا من 2.5 ملون يورو حاليا، وسيكون أقل من المطلوب وهو 7.5 مليون يورو بسبب فيروس كورونا.

وسيلغي إنتر بند الشرط الجزائي، ليغلق الباب أمام مهاجمه ضد العروض المقدمة من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

لاوتارو الموسم الجاري خاض 27 مباراة في جميع المسابقات سجل 10 أهداف وصنع 5.

الأرجنتيني يقضى موسمه الثالث منذ انضمامه قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو في 2018.

وسجل مارتينيز مع النيراتزوري 40 هدفا وصنع 14 في 111 مباراة بجميع المسابقات.