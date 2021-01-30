رئيس الإسماعيلي: تركنا لـ يوفيتش حرية اختيار الجهاز المعاون

السبت، 30 يناير 2021 - 14:24

كتب : ياسر الشريف

دراجان يوفيتش مدربا للإسماعيلي

أوضح إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي أنه ترك حرية اختيار الجهاز المعاون للبوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد.

وقال رئيس الدراويش: "هناك رغبة لـ يوفيتش في الاستعانة بمساعد من البوسنة بالإضافة إلى مخطط إحمال جيفاد ساريتش الذي اصطحبه معه".

وأضاف "تعاقدنا مع 5 لاعبين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بناءً على توصية اللجنة الفنية الجديدة".

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وأتم "مجلس الإدارة منح اللجنة الفنية كل الصلاحيات للنهوض بالفريق".

وحسبما علم FilGoal.com فإن دراجان يوفيتش وقع بالفعل على عقود تدريبه لنادي الإسماعيلي، ولمدة موسم ونصف.

صاحب الـ57 عاما سيتواجد المدرب الجديد في مدرجات الإسماعيلي أمام بيراميدز مساء غد السبت لمشاهدة المباراة، قبل أن يبدأ مهمته عقب المباراة بشكل رسمي.

وسيتواجد المدرب جيفاد ساريتش كمساعد لـ دراجان يوفيتش في الجهاز الفني الجديد للدراويش.

السيرة الذاتية

دراجان يوفيتش بدأ مسيرته التدريبية عام 2005 رفقة فريق ترانفيك البوسني، ثم فريق HSK من 2007 حتى 2010، قبل أن ينتقل لفريق زفيدا ثم ساراجيفكو داخل الدوري البوسني أيضا.

المحطة الأبرز للمدرب البوسني كانت داخل إفريقيا رفقة فريق بريميرو دي أوجوستو من 2014 إلى 2017، قبل أن يرحل لأسباب صحية.

دراجان يوفيتش عاد لتدريب الفريق الأنجولي مجددا عام 2018 وحتى 2020.

صاحب الـ57 خلال مسيرته، حقق الدوري البوسني مرة، وكأس البوسنا مرة، فيما توج بالدوري الأنجولي ثلاث مرات، وكأس أنجولا مرة، وكأس السوبر الأنجولي مرة.

دراجان يوفيتش سبق وقاد بريميرو دي أوجوستو ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي. الزمالك وقتها فاز في مصر بهدفين دون رد، وتعادلا في أنجولا دون أهداف.

وسبق لدراجان يوفيتش تدريب أري بابل لاعب الإسماعيلي الحالي خلال الفترة من 2014 إلى 2016 في بريميرو دي أوجوستو، قبل أن يعود الجناح الأنجولي لفريقه القديم في تواجد دراجون يوفيتش سنة 2019.

والآن يجمع الثنائي مجددا مع الإسماعيلي هذا الموسم.

الموقف الحالي

الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ17 في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من 8 مباريات.

وستكون أول مباريات درجان يوفيتش ضد سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

دراجان يوفيتش الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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