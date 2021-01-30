أتليتكو مدريد يعلن إصابة كاراسكو وهيرموسو بـ كورونا

السبت، 30 يناير 2021 - 14:16

كتب : FilGoal

يانيك كاراسكو - مارك تير شتيجن - أتليتكو - برشلونة

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة يانيك كاراسكو وماريو هيرموسو بفيروس كورونا.

ووفقا لبيان النادي الإسباني فأن البلجيكي والإسباني سيخضعان للعزل المنزلي والتي تتفق مع ضوابط الدوري الإسباني الصحية.

وسبق أن أصيب لويس سواريز ودييجو سيميوني المدير الفني في الروخيبلانكوس بكورونا في أوقات سابقة.

أخبار متعلقة
الرجل الأخضر عاد إلى بلاده.. هالك ينضم لـ أتليتكو مينيرو بالسرعة القصوى نحو اللقب.. أتليتكو مدريد يدهس فالنسيا بعد عام ونصف في الظل.. مهاجم أتليتكو يرحل إلى قادش سواريز ينتقم لـ أوبلاك من حارس إيبار.. أتليتكو يخطف فوزا قاتلا

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة قادش ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

ويتصدر أتليتكو مدريد ترتيب الدوري بـ 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، ويمتلك الروخيبلانكوس مباراتين مؤجلتين.

البلجيكي البالغ 27 عاما سجل 3 أهداف وصنع 5 في 19 مباراة.

فيما لعب هيرموسو قلب الدفاع 20 مباراة سجل هدفين وصنع هدفا.

أتليتكو مدريد ماريو هيرموسو يانيك كاراسكو الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد ضد ليفانتي دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وتأهيل زيزو.. وعبد الحليم يجتمع بـ جنش 17 دقيقة | مصر
ثنائية ويلسون تقود نيوكاسل لكسر عقدة الـ 19 عاما أمام إيفرتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريفالدو: إدارة برشلونة أخطأت بعدم بيع ميسي.. وديميبلي وجريزمان يؤمنان المستقبل ساعة | الدوري الإسباني
كومان: نريد التتويج بالبطولات.. لكن لابد أن نكون واقعيين ساعة | الدوري الإسباني
بعد إعلان رغبته في لعب كرة القدم.. نادي روسي يقدم عرضا لـ خبيب نور محمدوف ساعة | أوروبا
ذكريات الأهلي في المونديال – الشاطر: لن أنسى تصرف لاعبي اتحاد جدة.. وسر اختلاف مقاس القدم في اليابان ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك