أتليتكو مدريد يعلن إصابة كاراسكو وهيرموسو بـ كورونا

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة يانيك كاراسكو وماريو هيرموسو بفيروس كورونا.

ووفقا لبيان النادي الإسباني فأن البلجيكي والإسباني سيخضعان للعزل المنزلي والتي تتفق مع ضوابط الدوري الإسباني الصحية.

وسبق أن أصيب لويس سواريز ودييجو سيميوني المدير الفني في الروخيبلانكوس بكورونا في أوقات سابقة.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة قادش ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

ويتصدر أتليتكو مدريد ترتيب الدوري بـ 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، ويمتلك الروخيبلانكوس مباراتين مؤجلتين.

البلجيكي البالغ 27 عاما سجل 3 أهداف وصنع 5 في 19 مباراة.

فيما لعب هيرموسو قلب الدفاع 20 مباراة سجل هدفين وصنع هدفا.