تعافي خماسي الاتحاد السكندري من فيروس كورونا

تعافى 5 لاعبين في صفوف نادي الاتحاد السكندري من فيروس كورونا حسبما علم FilGoal.com.

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي سلبية وهم: رزاق سيسيه وحسام عاشور وكريم ممدوح ومحمود رزق وعماد السيد.

وكان اللاعبون قد أجروا مسحة ثالثة وظهرت نتائجها منذ قليل.

أخبار إيجابية بعدما كشفت المسحة قبل الأخيرة إصابة 12 لاعبا و3 من الجهاز الفني في الأيام الماضية.

وتأجلت 3 مباريات لزعيم الثغر بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق، وهي: إنبي ثم مصر للمقاصة ثم غزل المحلة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري من 6 مباريات.

ويستعد الاتحاد حاليا لمواجهة الزمالك في إطار مواجهات الجولة الـ 11 من الدوري.