تعافي خماسي الاتحاد السكندري من فيروس كورونا

السبت، 30 يناير 2021 - 13:52

كتب : هاني العوضي

المصري والاتحاد السكندري

تعافى 5 لاعبين في صفوف نادي الاتحاد السكندري من فيروس كورونا حسبما علم FilGoal.com.

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي سلبية وهم: رزاق سيسيه وحسام عاشور وكريم ممدوح ومحمود رزق وعماد السيد.

وكان اللاعبون قد أجروا مسحة ثالثة وظهرت نتائجها منذ قليل.

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أخبار إيجابية بعدما كشفت المسحة قبل الأخيرة إصابة 12 لاعبا و3 من الجهاز الفني في الأيام الماضية.

وتأجلت 3 مباريات لزعيم الثغر بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق، وهي: إنبي ثم مصر للمقاصة ثم غزل المحلة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري من 6 مباريات.

ويستعد الاتحاد حاليا لمواجهة الزمالك في إطار مواجهات الجولة الـ 11 من الدوري.

الاتحاد السكندري في الدوري الدوري المصري
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